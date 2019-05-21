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أخبار البلد

مكتب جينيس في مصر: نستعد لتسجيل أرقام قياسية جديدة بالقاهرة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
أمير حجاج
أعرب أحمد مقلد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام) عن فخره وسعادته الغامرة لتسجيل كوبرى روض الفرج فى جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبرى ملجم فى العالم بعد عامين من العمل مع الجهات المنفذة، مؤكدا أنه يعد بداية مبشرة لمصر لتسجيل المزيد من الأرقام القياسية المميزة والأيقونية.

وقال مقلد: إن الخبر حظى بتغطية إعلامية عالمية تناولت الخبر بصورة إيجابية وبكل اهتمام وإشادة بشكل واسع حول العالم أجمع، إضافة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم وهو ما يعد نجاحا كبيرا وتحقيقا للهدف من الحدث .

وأكد أن هذا هو المفهوم الحقيقي للقوى الناعمة ولتحطيم الأرقام القياسية، منتظرا أن يصبح الكوبري معلما ومزارا سياحيًا، حيث يحرص الجميع على التقاط الصور أمام الدرع أو النصب التذكاري لجينيس للأرقام القياسية، لأنه تم إعداده وإقامته لهذا الغرض.

وقال مقلد إن مصر تمتلك العديد من المشروعات القومية الكبرى والتى يمكن تسجيلها فى جينيس للأرقام القياسية والتى تحطم الأرقام القياسية العالمية، مشيرا إلى أن تسجيل أرقام قياسية مصرية هو معبر حقيقيا عن قوة مصر وريادتها ومكانتها العالمية.

واعتبر أن محور روض الفرج بمراحله المختلفة يعد تحديا جديدا للمصريين نجحوا فيه ببراعة، ويوضح مدى قدرتهم على تنفيذ مشروعات عملاقة غير عادية وبخاصة إذا أضيف لها عامل زمن تنفيذ المشروع حيث إن العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مصر تشهد إنجازها فى زمن قياسى.

وأكد أن هناك العديد من الأرقام القياسية التى يتم الترتيب لتسجيلها حاليا فى مصر والتى لها انعكاس إيجابى ومردود عالمى بعد أن تغيرت صورة مصر فى الخارج والتقدم الكبير لها فى كافة المجالات فى ظل القيادة السياسية الحالية التى تسعى لنقل مصر إلى العالمية فى كافة المجالات والقطاعات. 

من جانبه رحب طلال عمر المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجينيس للأرقام القياسية بتسجيل كوبري محور روض الفرج بجينيس للأرقام القياسية، مؤكدا أن الشعب المصرى يمكنه تقديم المزيد من الأرقام القياسية العالمية حيث إنه معروف بالتحدى والإنجاز وهو يمتلك الكثير من المواهب والتى يمكنها أن تجعله متميزا على مستوى العالم.

وشدد على أن تسجيل الرقم القياسى الأخير وما يتبعه من أرقام أخرى يتم الإعداد لها حاليا فى مصر يؤكد صواب رؤية وقرار إنشاء مكتب ممثل لمؤسسة جينيس للأرقام القياسية فى مصر والذى جاء بعد دراسة دقيقة أوضحت أهمية المجتمع المصرى وإمكانية تزايد الطلبات منه لتسجيل الأرقام القياسية فى مصر، وهو ما نتطلع إليه خلال الفترة القادمة من تسجيل لأرقام قياسية عديدة أخرى فى مصر.

وأعرب عمر عن سعادته للترحاب الذي قابله في مصر، معربا عن أمنياته العودة لزيارة أم الدنيا قريبًا.

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