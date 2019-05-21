انقطع عن العمل منذ عام 2016.. إحالة عامل بالمنيا للمحاكمة العاجلة لارتكابه جرائم إرهابية

أمرت النيابة الإدارية بملوي - محافظة المنيا- بإحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريًا، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه في الإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.



ويأتي قرار النيابة الإدارية على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق مركز ملوي وفقا للاتهام الوارد في القضية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من ٢٨/٨/٢٠١٦ مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.



كانت النيابة الإدارية بملوي باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠١٨ أمام المستشار حازم عبد الحكيم، بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسئولي شئون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال انقطاعه، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية، وذلك ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط.



وكشفت التحقيقات عن القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها، وذلك لاشتراكه مع آخرين في الجرائم الجنائية الآتية:

- تخريب عمدي لمبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما "مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم" بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك مما ترتب عليه إحداث تلفيات بها.

- سرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، ومبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، والكنيسة الإنجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته مع آخرين قاصدًا من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر.

- عرض للخطر عمدًا وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام.

- حاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية ) وأسلحة غير مششخنة (فرد وبنادق خرطوش) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم.



كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام مسئولي شئون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول الماليات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.