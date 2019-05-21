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لحرق الدهون.. نصائح ذهبية لممارسة الرياضة في رمضان.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال أخصائي العلاج الطبيعى، محمد أبو على، إنه إذا كان يريد الإنسان حرق الدهون وخسارة الوزن فمن الأفضل ممارسة الرياضة قبل الإفطار لمدة 90 دقيقة على الأكثر، بينما لو يريد الشخص بناء العضلات فمن الأفضل ممارسة الرياضة بعد موعد الإفطار ولمدة 3 ساعات.

وأضاف أبو علي، خلال حديثه بفضائية "سكاى نيوز"، أنه لا ينصح بممارسة الرياضة خلال ساعات الصوم وفى الجو الحر، إلا من خلال التقيد بالشروط الخاصة بالسلامة الصحية، مع ضرورة تناول كمية كافية من السوائل بعد الإفطار للحفاظ على الجسم من التعرض للجفاف.

وتابع أنه يجب التوازن ما بين الرياضة والنظام الغذائى لكى يخسر الشخص الوزن، موضحًا أنه يجب تناول البروتينات بكميات مناسبة والحفاظ على تناول السوائل والتقليل من النشويات.

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