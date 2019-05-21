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محافظات

ارتفاع توريد القمح بالدقهلية إلى١٥٠ ألف طن

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:31 ص
توريد قمح
توريد قمح
همت الحسينى
ارتفعت الكميات الموردة من القمح لشون وصوامع وشون الدقهلية، حتى اليوم، الثلاثاء، إلى ١٥٠ ألف طن منذ بدء موسم التوريد.

ويبلغ عدد الشون والصوامع والهناجر في الدقهلية نحو 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعين للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع، وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح هذا العام 228.584 فدان، ومن المتوقع توريد 230 ألف طن.

وأفاد المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة، بأن غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع باستمرار عمليات التوريد بجميع المواقع وتقوم بالإبلاغ الفوري عن أي معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

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