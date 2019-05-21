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رياضة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:11 ص
الأهلي - الإسماعيلي
الأهلي - الإسماعيلي
عبدالحكيم ابوعلم
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم، الثلاثاء، في الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا، الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

ويخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش ويعقبه إعلان قائمة الفريق ثم التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو الوصول لمنصة التتويج بالبطولة والحفاظ على اللقب.

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