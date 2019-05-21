أسعار الريال السعودى والعملات العربية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019

انخفضت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، اليوم، الثلاثاء 21 مايو 2019، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزى.



وسجل سعر الريال السعودى 4.52 جنيه للشراء، و4.55 جنيه للبيع بتراجع قرش، وبلغ سعر الدينار الكويتى 55.72 جنيه للشراء، 56.16 جنيه للبيع بتراجع 11 قرشا.



وبلغ الدرهم الإماراتى 4.61 جنيه للشراء، و4.65 جنيه للبيع.



وسجل الريال العمانى 44.05 جنيه للشراء و44.38 جنيه للبيع متراجعا 6 قروش.