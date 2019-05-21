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توك شو

موجودة في دولة عربية.. شاهد أكبر قاعة عرض ديناصورات بالعالم

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:14 ص
كبر قاعة عرض ديناصورات
كبر قاعة عرض ديناصورات بالعالم
شيماء مجدي
عرضت فضائية "سي إن إن"، صباح اليوم، الثلاثاء، تقريرًا حول أكبر قاعة عرض ديناصورات بالعالم، والتى تقع فى دولة الكويت.

ويضم مركز عبدالله السالم الثقافي في الكويت، 4 مبان يسافر زوار كل مبنى منها إلى عالم آخر، إذ بإمكانهم الحصول على معلومات تتراوح بين الفن الإسلامي القديم، مرورًا بالعلوم، والتكنولوجيا، والطبيعة.

ولفت فهد الشراح، مسؤول العلاقات العامة في المركز، إلى أن عدد المجسمات الموجودة في المركز تصل إلى 3000 مجسم تُعرض بالشراكة مع 13 دولة وبعض الشركات المختلفة، مضيفًا أن المركز يتضمن مجسمات تتلاءم مع المناهج الدراسية، والدراسات العلمية الحديثة.

ويحمل مبنى التاريخ الطبيعي، عددًا من المجسمات المختلفة، كما يعتبر قسم "الأرض كوكبنا" من أكبر قاعات عرض الديناصورات في العالم، على حد تعبير الشراح، حيث يصل عدد المجسمات فيه إلى ما يزيد عن 80 مجسمًا، في مساحة تفوق 2000 متر مربع.

ومن ضمن المفاجآت التعليمية العديدة التي قد تصادف الزوار داخل هذا القسم، يمكن لمحبي علم المتحجرات أن يشاهدوا أربع مجسمات لطيور مع شرح مكثف عن أسلوب تحليقها وهبوطها وأكلها، كما تتميز إحدى تلك القطع بصناعتها اليدوية، التي استغرقت بين 3 و4 سنوات.

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