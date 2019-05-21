حتى لا تحدث كوارث.. نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة المعرضة للتلف لارتفاع الحرارة

ترتفع درجات الحرارة بشدة هذا الأسبوع وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية، مما يسبب تأثيرا سلبيا على أجزاء السيارة المختلفة، وبالتالي تتعرض للعديد من الأضرار، خاصة مع التعرض المستمر لأشعة الشمس في أوقات الذروة وقبل موعد الإفطار.



وتُعتبر الإطارات من أكثر الأجزاء التي تتعرض للضرر بفعل الحرارة الشديدة وشدة أشعة الشمس، وذلك لطبيعة تصنيعها من المطاط وامتلائها بالهواء المضغوط الذي يتأثر بالحرارة العالية.



ولذلك يبحث السائقون عن وسائل للعناية بالإطارات والمحافظة عليها من التلف، خاصة في مثل هذه الأجواء الحارة، لأنه في حال تعرضها للتلف قد ينتج عنها كوارث بشرية وليست مادية فقط، وسنقدم لكم عددا من النصائح الهامة خلال السطور القادمة لكي تحافظ على إطارات السيارة من التلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



فحص ضغط الهواء

يجب فحص وضبط ضغط هواء الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل، لأن انخفاض ضغط الهواء أو ارتفاعه يؤثر بالسلب عليه، فالضغط المنخفض يجعل منطقة التلامس مع الأرض مساحته أكبر، بالتالي تتآكل الحروف وترتفع درجة حرارة الإطارات، أما ارتفاع الضغط يسبب ظهور انبعاجات بالإطار ويعرضه للتلف.



فحص الإطارات

يجب الفحص المنتظم لإطارات السيارة الأربعة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي، خاصة فحص الجدران الجانبية للإطارات للتأكد من عدم وجود أي تلف به، سواء كان تآكل أو قطع أو برزو الأسلاك الداعمة.



الحمولة الزائدة

تتسبب زيادة حمولة السيارة عن المعدل الطبيعي إلى العديد من الأضرار على الإطارات، حيث يزيد من مساحة احتكاك الإطارات بالطريق، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الإطارات وهو ما يعرضها للانفجار، فضلا عن ضعف قدرة الفرامل واستهلاك أكبر للوقود.



نظام التعليق

في حال الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، يجب فحص ميزان العجلات، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات.



الترصيص

يتسبب إهمال الترصيص في اهتزاز السيارة وانحرافها أثناء السير، وهو ما يسبب تآكلا في جدران الإطارات ويعرضها للتلف، لذا يجب فور ملاحظة اهتزاز السيارة العمل على ترصيص الجنوط.



الإطارات الصيفية

يجب تغيير الإطارات مع بداية فصل الصيف واشتداد الحرارة، حيث إن فصل الصيف له الإطارات الخاصة به التي تتحمل ارتفاع الحرارة الشديدة.