مشيدا بنجاح القطاع.. مسئول ملف الطاقة بالبنك الأوروبي يلتقي وزير الكهرباء

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Harry Boyd Carpenter مسؤول ملف الطاقة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، واحمد المقدم مصرفى رئيسى بقطاع الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك .



أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك، حيث تعد مشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.



وأشار شاكر إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر خلال مرحلةٍ سابقة ، مؤكدًا أن ما حدث من إنجازات فى قطاع الكهرباء خلال تلك الفترة يعد معجزة بكافة المقاييس، حيث نجح القطاع فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.



وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب الاهتمام بمراكز التحكم وهو ما تقوم به الوزارة بالفعل ضمن خطط تكويرها ،



وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال مما أسفر عن النجاح فى جذب أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1,5 جيجاوات ، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل خلال النصف الثانى من هذا العام.



وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحًا أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.



وأعرب شاكر عن اهتمام القطاع بالتعاون مع البنك فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وما تم التوصل إليه فى تكنولوجيات مركزات الطاقة الشمسيةCSP ، وأيضًا تحسين وتطوير مراكز التحكم بالتوزيع ، رفع كفاءة وتحديث محطات المحولات ، ومشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس ، بالإضافة إلى التدريب.



وأشاد ممثلو البنك بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية.

