الصحف الإماراتية: البحرين ترصد حسابات إلكترونية لإثارة الفتنة تدار من إيران وقطر.. ترامب: إيران تشعل حرائق الشرق الأوسط.. مؤسس هواوي: أمريكا تسيء تقدير قوة شركتنا.. وتوجيه تهمة الإرهاب لسفاح نيوزيلندا

محمد بن راشد: سعادة المواطن واسـتقرار أسرته أولويات الحكومة

الهيئة العامة للطيران المدني تنفي شائعة سقوط طائرة في دبي

الجامعة العربية تعمم دعوة العاهل السعودي لعقد قمة مكة

السودان يعلن الاتفاق على معالم الفترة الانتقالية

ماتيس: تعزيز الوجود العسكري في الخليج هدفه ردع إيران وليس شن حرب

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم، الثلاثاء، عددا من الموضوعات المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، سلطت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخاءها؛ أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة، مع سعيها الدائم لتوفير جميع مقومات الحياة الهانئة والكريمة لجميع أفراد المجتمع، بينما يشكل توفير المسكن الملائم إحدى أهم الأولويات نظرًا لكونه يشكل الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي.وأبرزت صحيفة "الوطن" استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بوبو سيسي، رئيس وزراء جمهورية مالي الذي يزور البلاد حاليا.وبحث الطرفان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين ــ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين في آفاق أرحب للتعاون المستقبلي.‎وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بعث برقية تهنئة إلى بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.وذكرت صحيفة "البيان" أن الهيئة العامة للطيران المدني نفت الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة اليوم في دبي، مؤكدة أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها.جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة فيما يلي نصه: "تنفي الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي وتؤكد أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها وعليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد الهيئة أنها المصدر الوحيد لأي معلومات تخص مجال الطيران".في سياق متصل، قالت صحيفة "البيان" إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه يحبذ المحادثات والدبلوماسية، لكن في ظل الظروف الراهنة لا يقبلهما.عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة "الإمارات اليوم" على تعميم جامعة الدول العربية الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى قادة الدول العربية، لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة، الخميس الموافق الـ30 من مايو، فيما رحبت الدول العربية بدعوة الملك سلمان، بينما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي استضافة المملكة للقمة الإسلامية العادية الـ14 تأكيدًا على ريادتها في جمع شمل الأمة.وقالت صحيفة "الخليج" إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية البحرينية أكدت أن شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني يدار أغلبها من إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.وصرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأن عمليات البحث والتحري، التي تمت مباشرتها في أعقاب رصد ومتابعة عدد من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، أشارت إلى أن هناك شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، تتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.وأشارت صحيفة "البيان" إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقوف بلاده إلى جانب دول الخليج العربي في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددًا في الوقت ذاته على متانة العلاقات الأردنية الكويتية، وأعرب عبد الله الثاني عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الأردن في مختلف الظروف.وأفادت صحيفة "الخليج" بأن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أعلن، أمس، عن الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على استمرار جولات التفاوض بشأن الفترة الانتقالية آخذين في الاعتبار عامل الوقت.وأوضحت صحيفة "البيان" أن وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس قال إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط لردع إيران، وليس لشن حرب.وفي لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، دعا ماتيس، الذي يزور العاصمة الإماراتية أبوظبي، دول المنطقة إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة إيران، ودفعها لتغيير "سلوكها التدميري".دوليا، أشارت صحيفة "البيان" إلى تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكدًا أنها مثّلت مشكلة منذ وقت طويل، واتهمها بإذكاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، في وقت قالت بريطانيا لإيران، إنه يجب ألا تستهين بعزم الولايات المتحدة، محذرة من أنه إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم، فإن إدارة ترامب سترد.وقال "ترامب"، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر، أمس، إن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».وأكدت صحيفة "الاتحاد" أنه تم توجيه تهمة الإرهاب رسميًا اليوم، الثلاثاء، لمنفذ مجزرة مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 شخصًا، وفق الشرطة النيوزيلندية.وقالت الشرطة في بيان إن "تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وجهت إلى برنتون تارنت".وفي شأن آخر، قالت "الاتحاد" إن مؤسس شركة هواوي لجأ الثلاثاء، إلى لهجة التحدي للرد على محاولات الولايات المتحدة الحد من الطموحات العالمية لشركته، وقال إن واشنطن "تسيء تقدير قوة" عملاق الاتصالات الصيني.وتحدث رين إلى وسائل إعلام صينية رسمية بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي في الولايات المتحدة، وبعد جهود استمرت أشهرًا لترامب لمنع الشركة الصينية من أن تصبح الأولى عالميًا في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس.