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تعليم

طلاب أولى ثانوى : الامتحان سهل بس الوقت ضيق ..فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة : محمد ابو النور

رصد موقع صدى البلد الاخبارى علامات البهجة و السرور على اوجه طلاب الصف الاولى الثانوى امام لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى بعد تٱديتهم لامتحان مادة اللغة الثانية الذي يعد ثالث امتحان لهم في ماراثون الامتحانات التي يترتب عليها نجاح أو رسوب الطلاب ، فى ظل تطبيق النظام الجديد .

قالت منة محمد الامتحان كان سهل جدا و كان هنالك سهولة فى الحل على التابلت .

و اضافت نورا احمد ان الامتحان كان فى غاية السهولة ولكن الوقت كان ضيق جدا و غير كافى للاجابة على جميع الاسئلة .

واشارت ريم حسن الى عدم قدرتهم على التركيز فى الامتحان بسبب وحود عدادا للوقت بالتابلت ما يشعرهم ببعض الخطورة قلقا من ان ينتهى الوقت ما اصابهم بالارتباك .

وقالت مى محمد ان هناك مشكلة فى الكتابة على التابلت فالكتابة بالقلم فى غاية الصعوبة.

جدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوي بدئت من امس الأحد 19 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 30 مايو 2019 ، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.

وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكتروني هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.

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