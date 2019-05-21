في إفطار جماعي.. أهالي عزبة حمادة بالمطرية يجتمعون على مائدة المحبة برمضان.. صور

فى جو سادته البهجة والألفة، نظم أهالي عزبة حمادة بالمطرية يوما لكي يفطروا فيه سويا، حيث تجمع على مائدة الإفطار أكثر من ألفي شخص.



يأتي ذلك تأكيدا على روح الحب والتعاون بينهم خلال شهر رمضان.



وأشاد رواد السوشيال ميديا بما قام به سكان عزبة حمادة، حيث أثار هذا العمل حماس الكثير من الرواد متمنين تنظيم يوم لكل منطقة يجتمع فيه الاهالي للإفطار سويا.

