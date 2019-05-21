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بين الناس

في إفطار جماعي.. أهالي عزبة حمادة بالمطرية يجتمعون على مائدة المحبة برمضان.. صور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:02 م
صدى البلد
القسم الميدانى
فى جو سادته البهجة والألفة، نظم أهالي عزبة حمادة بالمطرية يوما لكي يفطروا فيه سويا، حيث تجمع على مائدة الإفطار أكثر من ألفي شخص.

يأتي ذلك تأكيدا على روح الحب والتعاون بينهم خلال شهر رمضان.

وأشاد رواد السوشيال ميديا بما قام به سكان عزبة حمادة، حيث أثار هذا العمل حماس الكثير من الرواد متمنين تنظيم يوم لكل منطقة يجتمع فيه الاهالي للإفطار سويا.
في إفطار جماعي.. أهالي عزبة حمادة بالمطرية يجتمعون على مائدة المحبة برمضان.. صور
في إفطار جماعي.. أهالي عزبة حمادة بالمطرية يجتمعون على مائدة المحبة برمضان.. صور
في إفطار جماعي.. أهالي عزبة حمادة بالمطرية يجتمعون على مائدة المحبة برمضان.. صور

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