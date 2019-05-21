داعية: المنهج النبوي مع القرآن يكون بـ تعلمه والعمل به

قال الدكتور مصطفى أحمد –الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم ، علم صحابته القرآن بطريقة العلم والعمل، ورباهم على تذوق حلاوة الإيمان بتدبر القرآن والعمل به ، فكانوا خير حملة لهذا الكتاب "ويقول ابن مسعود: " كانَ الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهُنَّ حتى يعرف معانيهن ، والعمل بهن ".



وأضاف خلال حديثه لـ "صدى البلد" أن المنهج النبوي في تعلم القرآن وتعليمه هو أن يتلقى المتعلم العلم والعمل معا فالصحابة رضوان الله عليهم جمعوا ما بين الحفظ والفهم والعمل ، وما كانوا يفرقون أبدا بين هذه الأمور في أخذ القرآن الكريم .. ومن فرق بينها لم يكونوا يعتبرونه قارئا ولو حفظ القرآن كله .



وتابع: ربما أبطأ بعض الصحابة في حفظ سائر القرآن بسبب ذلك ، فقد روى مالك في موطئه : " أن عبدالله بن عمر تعلم سورة البقرة في ثمان سنين ، فلما ختمها نحر بَدَنَة " وهذا مما يفسر لنا قلة من جمعوا القرآن من جيل الصحابة رضى الله عنهم في أول الأمر ، وقلة من حفظه بسائر حروفه ، أي قراءاته المنزلة ، بل كانت تلك الحروف موزعة في صدور الصحابة .



