بعد عدم وجودها.. مايسة عطوة: المرأة ستشارك بقوة في مؤتمر جنيف العمالي

أكدت النائبة مايسة عطوة رئيس لجنة المرأة فى اتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن كل عام يتم عقد مؤتمر من قبل منظمة العمل الدولية في جنيف والذي يحضره وزير القوى العاملة ومعه قيادات من الوزارة.





وأضافت "عطوة"، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المؤتمر بصفة عامة يتطرق إلى كل ما يخص الشأن العمالي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا المؤتمر قرابة شهر على أن تبدأ فعالياته يونيو المقبل.



