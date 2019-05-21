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أخبار البلد

بعد عدم وجودها.. مايسة عطوة: المرأة ستشارك بقوة في مؤتمر جنيف العمالي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:36 م
صدى البلد
محمود محسن
أكدت النائبة مايسة عطوة رئيس لجنة المرأة فى اتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن كل عام يتم عقد مؤتمر من قبل منظمة العمل الدولية في جنيف والذي يحضره وزير القوى العاملة ومعه قيادات من الوزارة.

وأضافت "عطوة"، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المؤتمر بصفة عامة يتطرق إلى كل ما يخص الشأن العمالي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا المؤتمر قرابة شهر على أن تبدأ فعالياته يونيو المقبل. 

وأشارت إلى أنه نظرا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها اتحاد العمال سوف يكون الوفد المتواجد بالمؤتمر لن يتجاوز 7 أفراد، مؤكدة ان العدد انخفض عن السنوات الماضية حيث كان يتواجد ما يقرب من 15 من قيادات اتحاد العمال، كما سيكون هناك تواجدا للمرأة ضمن الوفد المتواجد بالمؤتمر بعد الملاحظات التي كانت تؤخذ بعدم تمثيل المرأة في القيادات العمالية.

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