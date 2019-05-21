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وزير الكهرباء: 17.5 مليار جنيه مقدار فاتورة الكهرباء المستحقة على الدولة..فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:59 ص
وزير الكهرباء، الدكتور
وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر
آيات أحمد
قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر: إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تحمل جزء من المديونية المستحقة على قطاع الكهرباء، كما أكدت الوزارة على تحمل عبء سداد الفاتورة المستحقة على الدولة.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن فاتورة الكهرباء المستحقة على الدولة مقدارها 17.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستدفع المبلغ الكامل.

وأوضح أن هناك أهمية كبرى فى ضرورة تحصيل كل قيم الفواتير الكهرباء من جميع الوزارات والهيئات والمستهلكين المنازل والتجارى والصناعى، مشددًا على ضرورة تسديد فواتير الكهرباء.

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