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رياضة

الجهاز الفني للأهلي يطمئن على جاهزية علي لطفي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:02 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اطمأن على جاهزية علي لطفي حارس الفريق، والذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة أبعده عن المشاركة في المران الجماعي.

وأكد الجهاز الفني جاهزية لطفي للمشاركة الجماعية عقب مواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وتحسنت حالة حارس الفريق بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي وبات قريبا من العودة للمشاركة الجماعية.

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