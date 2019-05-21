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رياضة

نجم شباب الأهلي يخضع لبرنامج تأهيلي على ملعب التتش

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يوسف علاء لاعب فريق الشباب بالنادي يخضع لبرنامج علاجي بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية، على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وبدأ اللاعب الجري حول الملعب في خطوة أولى نحو العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية أمس على ملعب التتش على هامش مران الفريق الذي يستعد لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء غد في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتحسنت حالة اللاعب بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ويواصل اليوم استكمال برنامجه التأهيلي.

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