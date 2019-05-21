ليست الأخيرة.. محمد شاكر يكشف تفاصيل رفع الدعم كليا عن الكهرباء.. فيديو

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الزيادة التي وقعت على الكهرباء الحالية هي 14.9% فقط، وليس 30% أو 60% كما تردد بين البعض.



وأضاف "شاكر"، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن الأسعار الجديدة للشرائح الكهربائية، أن الزيادة التي وقعت على أسعار الكهرباء خلال الفترة الماضية كانت 26.8%، أما الزيادة التي وقعت العام الحالي فهي 14.9%.



وأوضح أنه خلال العامين القادمين سوف تتم زيادة أسعار الكهرباء مرتين، على أن يتم رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء، موضحًا أنه إذا حدث تغيير في سعر الصرف من الممكن أن تنخفض الأسعار مرة أخرى نظرًا لانعكاسه على قيمة التعريفة.