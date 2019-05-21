بينهم 15 سائقا تحت تأثير المخدر.. ضبط 3268 مخالفة مرورية بالجيزة

شنت الاجهزة الامني بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية خلال 24 ساعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالقيام بحملة مكبرة للعمل على سيولة الحركة المرورية.



واسفرت الحملات التي تم برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة لمرور الجيزة، عن ضبط 3268 مخالفة مرورية متنوعة، بين 980 مخالفة للإنتظار في الممنوع.



كما نجحت الحملات في ضبط 15 سائقا تحت تأثير المخدر، و35 مخالفة مواقف عشوائية بمطالع ومنازل الكباري، و 394 مخالفة متنوعة، و31 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و36 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.