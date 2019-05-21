ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

تويوتا تنافس فولكس فاجن بـ محرك جديد.. ناكاي: الموديلات الجديدة ستعمل بخلايا الوقود

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:00 م
محرك جديد للسيارات
محرك جديد للسيارات
أشرف بيومي
أعلن رئيس شركة "تويوتا" اليابانية، هيساشي ناكاي، أن الشركة ستعتمد على محرك جديد يعمل بخلايا الوقود، والذي سيكون بديلا لبعض الموديلات القادمة، وأنه طريق مختلف تماما عن الذي سلكته الشركة الألمانية المنافسة فولكس فاجن، وذلك في تصريحات رسمية لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية.

وقال ناكاي: "علينا أن نبدأ بخلايا الوقود الآن وليس في وقت لاحق، نستطيع أن نفهم أن يركز أحدهم على تقنية واحدة، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى التقنيتين، البطاريات وخلايا الوقود، وهذه ليست قضية خاصة بالأعمال وحسب بل كذلك بحماية المناخ".

وسيعتمد المنافس الأول لشركة تويوتا، وهي الشركة الألمانية فولكس فاجن على المحركات الكهربائية، حيث أكد رئيس الشركة هربرت ديس في وقت سابق أن المستقبل سيكون بين أيدي السيارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، مضيفا: "سيكون في المستقبل المنظور هو أفضل وأكفأ طريقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في وسائل المواصلات".

ترشيحاتنا

الأسد يفتح النار على الإخوان: شياطين وخونة وعملاء

أمم أفريقيا.. عواد يفجر مفاجأة بشأن استبعاده من المنتخب وعلاقته بالأهلي

دليل جديد على فشل أردوغان في وقف انهيار الاقتصاد التركي

لجنة الفتوى تكشف عن 4 أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال

الإفتاء تحذر من تلاوة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في هذه الحالة

بعد ظهورها فى ولد الغلابة.. ريم سامي: طبيعي أن يساعدني شقيقي.. فيديو

ads

بالأسماء..بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك في قائمة منتخب مصر

رفضتها كبرى الدول العربية.. موقع إسرائيلي يكشف كارثة تهوي بـ صفقة القرن

ارتفاع أسعار الدولار

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى

بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

لجنة الفتوى تكشف عن 4 أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال

قبل ساعة الصفر.. الداخلية تضرب من حديد: مقتل 28 عنصرا إرهابيا بالعريش وأكتوبر والشروق

أول رد فعل من محمد عواد عقب استبعاده من قائمة المنتخب لـ أمم أفريقيا ٢٠١٩

إغلاق الميركاتو الصيفي مبكرا.. الأهلي يفرض السرية على صفقتين جديدتين

دفنوه داخل خزان الصرف بالشقة.. اللقطات الأولى لجريمة قتل مسن على يد زوجته ونجله بالمنيا

بعد السعودية.. الإمارات تعلن عن نظام جديد للإقامة

أمم أفريقيا.. عواد يفجر مفاجأة بشأن استبعاده من المنتخب وعلاقته بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء

بالعباءة والقفطان المغربي.. نجمات يتنافسن على أجمل إطلالة رمضانية.. صور

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى