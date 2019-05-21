تويوتا تنافس فولكس فاجن بـ محرك جديد.. ناكاي: الموديلات الجديدة ستعمل بخلايا الوقود

أعلن رئيس شركة "تويوتا" اليابانية، هيساشي ناكاي، أن الشركة ستعتمد على محرك جديد يعمل بخلايا الوقود، والذي سيكون بديلا لبعض الموديلات القادمة، وأنه طريق مختلف تماما عن الذي سلكته الشركة الألمانية المنافسة فولكس فاجن، وذلك في تصريحات رسمية لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية.



وقال ناكاي: "علينا أن نبدأ بخلايا الوقود الآن وليس في وقت لاحق، نستطيع أن نفهم أن يركز أحدهم على تقنية واحدة، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى التقنيتين، البطاريات وخلايا الوقود، وهذه ليست قضية خاصة بالأعمال وحسب بل كذلك بحماية المناخ".



وسيعتمد المنافس الأول لشركة تويوتا، وهي الشركة الألمانية فولكس فاجن على المحركات الكهربائية، حيث أكد رئيس الشركة هربرت ديس في وقت سابق أن المستقبل سيكون بين أيدي السيارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، مضيفا: "سيكون في المستقبل المنظور هو أفضل وأكفأ طريقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في وسائل المواصلات".