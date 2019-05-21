تتخطى الـ 43 درجة.. نصائح هامة من الأرصاد لمواجهة موجة الحر.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاص بأهم النصائح والتحذيرات للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة المقبلة.



وأشار التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة ما بين 40 و43 درجة ابتداءً من الغد، ذلك إضافةً إلى تكون سحب ركامية تسبب كتمة الجو.



ومن أهم النصائح التي تم توجيهها للمواطنين، وجوب إخلاء السيارات من القداحات والمشروبات الغازية والعطور والبطاريات بشكل عام، إضافة إلى ضرورة فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط، ويفضل عدم ملء خزان الوقود بالكامل.



ونوه التقرير بضرورة الإكثار من شرب السوائل خلال ساعات الإفطار وعدم تشغيل سخانات المياه، إضافةً إلى عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والبعد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصةً في الفترة ما بين 10 و3 ظهرًا.