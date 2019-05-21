انتهاء التصوير.. شاهد آخر كواليس مسلسل مملكة الغجر

انتهى فريق عمل مسلسل "مملكة الغجر" من تصوير جميع المشاهد، والذي يعرض في دراما رمضان.



ونشرت الفنانة لى لى قاسم، صورة من كواليس آخر يوم تصوير لها مع المخرج عبد العزيز حشاد والفنان حازم سمير، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجميع.



مسلسل "مملكة الغجر" من بطولة فيفي عبده، وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.