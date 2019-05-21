الرادار شغال الله ينور.. 2103 مخالفة لتجاوز السرعات القانونية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، حملاتها المرورية والإنضباطية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.





وتمكنت الحملات بإشراف اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 4540 مخالفة مرورية متنوعة 20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





كما نجحت الحملات في ضبط 2103 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



