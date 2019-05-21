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حوادث

حملات لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بأبو تيج في أسيوط

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:37 م
صدى البلد
إيهاب عمر
شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على مواصلة شن حملات مفاجئة للمرافق وإزالة جميع التعديات والإشغالات على الطرق والشوارع والميادين العامة بكل مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وشرطة المرافق، لافتًا إلى أهمية المتابعة المستمرة وإزالة أي تعد على حرم الطريق خاصة التي تؤثر على حركة المرور والعمل على منع الاختناقات المرورية بكل أشكالها.

وقال محمد فهمي بركات رئيس مركز ومدينة أبو تيج إنه تم تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمركز أبوتيج خاصة بطريق (أسيوط/سوهاج) الزراعي وعدد من الشوارع المتفرعه منه داخل مدينة أبو تيج، حيث تم إزالة المقاهي غير المرخصة خلف المساكن الشعبية البحرية علي طريق السكة الحديد، وذلك بمشاركة نوابه ومساعديه ومسئولي إدارة الشغالات والتفتيش والمتابعة بالتنسيق مع مركز شرطة ابوتيج وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية وذلك بناء على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مشيرًا إلى تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديات على حرم الطريق لما تتسبب فيه من مشاكل مرورية أمام المواطنين والسيارات.

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