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محافظات

تمويل 92 مشروعا توفر 137 فرصة عمل خلال شهر بالوادي الجديد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:25 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
منصور ابو العلمين
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، ضخ تمويل بقيمة 3.3 مليون جنية لـ 92 مشروعا تجاريا وإنتاج حيواني وخدمي بالمحافظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام خلال الفترة من 1 / 4 حتي 30 / 4 / 2019 بتوفير 137 فرصة عمل لأبناء المحافظة من خلال تنفيذ عدة مشروعات ، لافتا بأن تمويل المشروعات تم من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.

واشار الزملوط ان هناك تنسيق مع عدد كبير من المؤسسات الخيرية والجمعيات والبنوك الخاصة والحكومية لتدعيم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالوادى الجديد ، والتى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في شتى المجالات ، لافتا ان هناك عدة برامج التمويل لضمان نجاح تنفيذ المشروعات التي تنفذ في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية .

واضاف ان المشروعات الصغيرة هى نواة الإنتاج وبداية للمشروعات الكبيرة ، كما أن المحافظة توفر لها فرص التسويق المتنوعة .

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