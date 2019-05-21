خلي بالك.. الداخلية تضبط 115 قضية ابتزاز مادي ونصب على الإنترنت

واصلت كافة قطاعات وزارة الداخلية، جهودها التي تبذلها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.





أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال إسبوع عن ضبط (115) قضية (إبتزاز مادى-نصب على المواطنين -ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفه) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت" .



