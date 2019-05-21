هاجم زعيم حزب باللبن.. بريطانيا تحاكم أحد مواطنيها .. فيديو

قالت الشرطة اليوم الثلاثاء: إنها وجهت اتهاما بالاعتداء والإضرار الجنائي لرجل هاجم نايجل فاراج زعيم حزب بريكست البريطاني بالحليب المخفوق.



ووفقا لـ"رويترز"، غطى الحليب المخفوق ملابس فاراج وهو أحد أبرز الشخصيات في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فاعلية عن انتخابات البرلمان الأوروبي في مدينة نيوكاسل بشمال إنجلترا.



وذكرت شرطة نورثمبريا أنها وجهت اتهاما إلى بول كراوذر في هذه الواقعة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.



وقالت الشرطة في بيان "حوالي الساعة الواحدة ظهرا، أُلقي الحليب المخفوق على رجل يبلغ من العمر 55 عاما في وسط المدينة.. تم احتجاز رجل عمره 32 عاما في مكان الحادث وألقت الشرطة القبض عليه".



وتتوقع استطلاعات الرأي في بريطانيا أن حزب بريكست الجديد بزعامة فاراج سيفوز بأعلى الأصوات في الانتخابات التي تجرى في وقت لاحق من الأسبوع بعد أن وعد بإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



وكتب فاراج على تويتر بعد الاعتداء عليه أن البعض صار "راديكاليا لدرجة أن تنفيذ حملة عادية صار مستحيلا".



ولعب فاراج دورا رئيسيا في إقناع الأحزاب السياسية البريطانية بإجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ثم في إقناع الناخبين بدعم هذا الانسحاب في حملة لاحقة.



ولا تزال بريطانيا منقسمة بشدة إزاء مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي ولم يتفق البرلمان حتى الآن على موعد أو كيفية الخروج أو ما إذا كان يتعين الخروج من الأساس.



