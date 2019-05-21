تعرف على الأسعار الجديدة لـ بيع الكهرباء لمترو الأنفاق

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.



وقال شاكر إنه من المقرر أن تتم محاسبة مترو الأنفاق على 100 قرش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد الفائق، و105 قروش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد العالى، فيما تتم محاسبة شركات لمياه والصرف الصحي 120 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المتوسط، و125 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المنخفض.



وتتم محاسبة الإنارة العامة على 125 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المنخفض، و99.9 قرش للكيلو وات ساعة لأغراض الرى في الجهد المتوسط، والري في الجهد المنخفض 75 قرشا لليكلو وات ساعة.

