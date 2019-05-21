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أخبار البلد

تجتمع في بغداد برئاسة رئيسي الوزراء.. السفير العراقى يبحث مع وزيرة الاستثمار ترتيبات عقد اللجنة العليا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:08 م
صدى البلد
نادر غازى:
التقى السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وبحث الجانبان، الإعداد والتنسيق لاجتماع اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن، حيث تعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

من جانبه أكد الدليمي، أنه جار التنسيق مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري وكذلك تحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة في بغداد.

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