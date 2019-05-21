صراع العلميين يهدد معاشات الأعضاء .. اتهامات متبادلة بين المليجي ومجلس النقابة بالتسبب فى الأزمة

تصاعدت أزمة نقابة العلميين خلال الأيام الماضية،وأدت الأزمة إلى عدم صرف معاشات الأعضاء كبار السن وسط اتهامات متبادلة بين مجلس النقابة والنقيب السابق.



وأكد دكتور صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين أن النقيب السابق الدكتور السيد عبد الستار المليجي قد صدر أزمة في صرف المعاشات لأعضاء النقابة مؤكدا على أن النقيب السابق كان يمتلك صفة التحويل الإلكتروني لمعاشات الأعضاء .



وأضاف النادي خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن النقيب السابق يسعى لخلق أزمة بين أصحاب المعاشات ومجلس النقابة مشيرا إلى أن المعاشات من حق الأعضاء ويجب ألا يتم تأجيلها.



وتابع أمين عام نقابة العلميين أن النقيب السابق قام بسحب ما يقرب من 450 ألف جنيه من خزينة النقابة مؤكدا على أن ما تم سحبه قد سبب مشاكل في صندوق المعاشات .



وقال الدكتور صلاح النادي أن النقيب السابق قد تم عزله بناء على جمعية عمومية تاريخية لجموع العلميين منوها إلى أن إرادة النقابة فوق كل إعتبار والمجلس يسعى خلال هذه الفترة لغلق الحسابات الخاصة بالنقيب في البنوك وصرف المعاشات للأعضاء.



جدير بالذكر أن الدكتور عبد الستار المليجي نقيب العلميين قد أكد إن معاشات الأعضاء مستحقة الدفع لن تُصرف قبل خروج أعضاء مجلس النقابة من مكاتب المقرّ، ووصوله إلى مكتبه لمزاولة مهام منصبه ومنها الموافقة على الصرف.