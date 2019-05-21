عبور 52 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 8ر3 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم /الثلاثاء/، 52 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و800 ألف طن.



وذكرت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن 29 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونين و300 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية (ايفير جينيس) بحمولة بلغت 222 ألف طن.



وضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات اليونانية (انتوميس لانجوكوسيس) بحمولة بلغت 158 ألف طن.



