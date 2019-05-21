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مرأة

حتى لا تفقدي جنينك.. أسرعي للطبيب في هذه الحالات

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:00 م
صدى البلد
ريهام قدري
أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، أن متابعة الحمل وسلامته هي الغرض الأول والأهم لكل امرأة حامل، وقد تحدث بعض التغيرات أثناء الحمل منها ما هو طبيعي ومنها ما هو يدعو للقلق، وقد يكتشف الطبيب أثناء فحص السونار أن حجم كيس الحمل قد يكون أصغر من الطبيعي.

وقال الملا: "فى بعض الأحيان تكشف قياسات الموجات فوق الصوتية أثناء الحمل أن كيس الحمل أصغر من المتوقع ولكن قد يكون من الصعب استخلاص استنتاجات بناءً على كشف مبكر واحد من الموجات فوق الصوتية، وقد لا يعني كيس الحمل الصغير أي شيء، ولكن أحيانًا قد يكون مدعاة للقلق، إن الحصول على سلسلة من فحوصات الموجات فوق الصوتية كلما تقدم الحمل يساعد الطبيب على تفسير ما يعنيه صغر كيس الحمل".

وأضاف أن هناك حالات أخرى يكون فيها كيس الحمل الصغير معلقًا وليس دائمًا، وهي علامة تحذير على فقدان الحمل، خاصة عندما تستمر الموجات فوق الصوتية في إظهار حجم صغير من الكيس، في هذه الحالات يوصي الطبيب بمتابعة مستمرة حتى تتوفر معلومات كافية لتحديد ما إذا كان الحمل قابلًا للاستمرار أم لا.

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