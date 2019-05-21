وكيل الأوقاف لـ صدى البلد: 20 مخالفة فقط في النصف الأول من رمضان أغلبها لمكبرات الصوت.. وواقعة عمرو بن العاص الأبرز.. و4 آلاف مسجد للاعتكاف و6 آلاف ساحة لصلاة العيد

جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف لـ "صدى البلد":

خصصنا 4 آلاف مسجد للاعتكاف.. والضوابط للتنظيم ومنع تسلل المتشددين

20 مخالفة فقط في رمضان أغلبها لمكبرات الصوت وواقعة عمرو بن العاص الأبرز

لم نستعن بـ سلفيين أو غيرهم لسد العجز بالمساجد وبرهامي مصرح له لأنه خريج أزهر

6 آلاف ساحة لأداء صلاة العيد ورفع مكافأة الخطبة لـ 500 لأساتذة الجامعة و400 جنيه للأئمة

رفعت وزارة الأوقاف درجة الاستعداد القصوى في المديريات والإدارات التابعة لها لاستقبال العشر الأواخر من رمضان، خاصة أنها تشهد سنة الاعتكاف وصلاة التهجد.





وقد حددت الوزارة ضوابط وشروط لضبط أداء الشعيرتين على أكمل وجه ومنع تسلل أو سيطرة المنتمين للجماعات المتشددة على بيوت الله خلال تلك الفترة، كما حددت الوزارة مساجد وساحات سواء للاعتكاف أو صلاة العيد، وتم تشكيل غرف عمليات لمتابعتها عن كثب.

بداية ما تقييمك لأداء المديريات والعاملين بالوزارة خلال النصف الأول من شهر رمضان؟

ماذا عن مخالفات المساجد منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن؟

روج البعض أن الأوقاف استعانت ببعض السلفيين لسد العجز في المساجد خلال شهر رمضان؟

ما استعدادات الأوقاف للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟

وماذا عن صلاة التهجد؟

وما ضوابط الوزارة لإقامة الاعتكاف؟

وماذا أعدت الوزارة لصلاة العيد؟

وماذا عن قرار رفع مكافأة خطبة العيد للأئمة الذي أعلنتم عنه منذ أيام؟

وكان لـ "صدى البلد" هذا الحوار مع الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.مقتنع تماما بما بذله جميع العاملين بالأوقاف كل في موقعه بداية من عامل المسجد وإمام المسجد حتى وكلاء الوزارة في كل محافظة، الكل يقوم بعمله على أكمل وجه ولم يحدث أن تكاسل مسئول عن أداء واجبه والدليل عدم وجود شكاوى داخل المساجد، وأؤكد أن ضوابط الأوقاف لضبط الشعائر والعبادات داخل المساجد أتت بثمارها بالفعل حتى أصبحت ثقافة شعب والقريب من العمل الدعوي يلاحظ ذلك، وقد تلقينا إشادات واستحسان من العديد من المسئولين والمقربين من المساجد لما تلاحظ من الانضباط داخل المساجد والالتزام من الأئمة بالتعليمات في الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح وغيرها من الشعائر.المخالفات هذا العام قليلة جدا بالمقارنة بالعام الماضي وقبل الماضي، ولعل أبرزها ما حدث في مسجد عمرو بن العاص وتمت إحالة إمامى المسجد للتحقيق بعد سماحهم للدكتور محمد عيد كريم بإلقاء درس العصر في المسجد بدون تصريح، وتقرر تشكيل لجنة برئاسة الشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام التفتيش للإشراف على سائر أنشطة المسجد الدعوية والمجتمعية، من تاريخه إلى نهاية شهر رمضان وخطبة عيد الفطر، ثم إعادة تشكيل مجلس إدارة المسجد.أما عن باقي المخالفات، فكانت معظمها من المحافظات وبلغت نحو 20 بلاغا حول مكبرات الصوت وتم التعامل معها على الفور بإلغاء هذه المكبرات تماما وأخذ تعهد من المساجد الموجودة بها بعدم استخدامها مرة أخرى، ولم نتلق شكاوى أخرى بخصوص التراويح والدروس الدينية.لم ولن يحدث ذلك على الإطلاق، ووزارة الأوقاف لا تستعين بجماعة أو جمعيات أو أشخاص منتمين لهذه الجمعيات لسد العجز، فلدينا وعاظ الأزهر وأئمة المكافأة كل هؤلاء نستعين بهم فعلا لسد العجز، وكل ما قيل عن ذلك عار تماما عن الصحة وللعلم وزارة الأوقاف تصرح فقط للشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية فقط، بإلقاء خطبة الجمعة بمسجده بالإسكندرية ليس لأنه سلفي أو تابع لجماعة ولكن لأنه خريج شريعة وقانون من جامعة الأزهر وملتزم تماما بشروط الأوقاف في هذا الشأن ولم تحدث منه أي مخالفات ويتم تجديد تصريح الخطابة له مطلع كل شهر.خصصنا ما يقرب من 4 آلاف مسجد لإقامة سنة الاعتكاف ونحن لم ولن نمنعه، فالضوابط التي نضعها هدفها التنظيم وليس المنع كما يروج بعض المتشددين وأذناب الجماعة الإرهابية إنما ننظم إقامته في المساجد الكبرى والجامعة المهيئة له دون الزوايا والمصليات، وحددنا شروطا لإقامة الاعتكاف بالمساجد، بأن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذي لا تقام به الجمعة التى هى فرض لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحًا جديدًا لم يسبق إلغاؤه.جميع المكلفين بالدروس والندوات وقراءة قرآن السهرة وأئمة التراويح هم المكلفون بصلاة التهجد أيضا وهم ما بين إمام معين أو إمام أو قارئ مؤد بالمكافأة أو متطوع محتسب ولا يسمح لأي شخص آخر بإمامة المصلين في التهجد، وتقتصر إقامة صلاة التهجد على المساجد المصرح لها بالاعتكاف وفي العشر الأواخر فقط.اشترطت الوزارة أن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناءً على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه، وعليها متابعته متابعة تامة، وأن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وستنشر أسماء المساجد المصرح له بالاعتكاف على موقع الوزارة فور اعتمادها، وتقيد وزارة الأوقاف تحديد زكاة الفطر بفتوى دار الإفتاء حرصا على توحيد الرأي ووقف الاجتهاد وتداخل الجمعيات التي تجمع أموالا لتوظيفها سياسيا.ولن يسمح بمخالفة الضوابط السابقة، وفى حالة مخالفتها يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة، وطالبت جميع المديريات سرعة موافاة الوزارة ببيان مفصل بالمساجد المخصصة للاعتكاف واسم الإمام المشرف على كل منها، وكذلك مصليات العيد واسم الخطيب الأساسى والخطيب الاحتياطى لكل مصلى.خصصنا ما يقرب من 6 آلاف ساحة على مستوى الجمهورية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وحددنا موضوع الخطبة لتكون بعنوان "الأعياد عبادة"، وللعلم صلاة العيد لا تتحقق ولا تصح بالطرقات ولا الشوارع ولا الزوايا ولا المصليات، وأن الأوقاف هي الجهة المختصة قررت قصرها على الساحات المقررة بالخلاء والمساجد الجامعة التي حددتها، وأنها ستتخذ إجراءاتها القانونية تجاه أي مخالفة، وتم تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة ساحات العيد.بالفعل قررنا مضاعفة مكافأة خطبة العيد، لتصبح 500 جنيه لأساتذة الجامعة، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، وكذلك 400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين بخطبة العيد ممن يؤدون الخطبة بالفعل، بناءً على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، و300 جنيه للإمام الثانى المكلف بالحضور احتياطيا فى الساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من القطاع الدينى بالوزارة، بشرط الحضور الفعلى قبل وقت خطبة العيد بنصف ساعة على الأقل لحين انتهاء الصلاة، ويطبق ذلك أيضا على من يستعان بهم فى خطبة العيد من خطباء المكافأة على بند التحسين بصرف 400 جنيه للخطيب الأساسى و300 جنيه للخطيب الاحتياطى منهم.