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تعليم

شمال يمين إحنا الطلبة المظلومين.. طلاب أولى ثانوى بـ قنا يحتجون على الامتحان الإلكتروني.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:09 م
صدى البلد
يوسف رجب
خرج العشرات من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى، فى مسيرات محدودة من مدارسهم، اعتراضًا على نظام الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوى وعدم تمكنهم من أداء الامتحانات بشكل طبيعى.

وأبدى الطلاب، الاستياء من تكرار سقوط منصة الامتحانات وعدم تمكنهم من الدخول إلى الشبكة لأداء الامتحانات وهو ما تسبب فى تعطيلهم وضياع وقت الامتحان، مطالبين بالاكتفاء بالنظام الورقى القديم حرصًا على مستقبلهم التعليمى وعدم استخدامهم كتجارب لفكرة لم يتم الاستعداد الجيد لها.

ردد الطلاب عددا من الهتافات الرافضة للنظام الإلكتروني منها "شمال .. يمين.. احنا الطلبة المظلومين"،" شمال ..يمين.. عايزين النظام القديم".

من جانبها فتحت مديرية التربية والتعليم قاعة المديرية لاستقبال الطلاب والطالبات الغاضبين لعرض مطالبهم و توضيح موقف الوزارة من الأزمة.

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى تتم هذا العام النظام الجديد الذى يسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى" Open Book " و يتم عقد على فترتين ، الفترة الصباحية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية والفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة.

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