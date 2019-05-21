جامعة العريش تدعم مشروع إنشاء مستشفى خيري لمرضى الأورام بالعريش

أكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، دعم الجامعة لمشروع إنشاء مستشفى خيري لمرضى الأورام، لتقديم خدمات طبية لأهالى المحافظة مجانًا.



وأكد موافقة مجلس الجامعة، من حيث المبدأ على عقد بروتوكول تعاون وشراكة لمساهمة الجامعة فى هذا المشروع الخيري، واتخاذ إجراءات استباقية لتقديم الخدمة العاجلة لمرضى الأورام، لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى.



ولفت رئيس الجامعة إلى أن جامعة العريش، تشهد حاليا إنشاء كلية للطب، ومبنى عيادات طبية، وهي خدمات طبية جديدة على أرض شمال سيناء ستقدم خدماتها لأهالي المحافظة فور بدء الدراسة في كلية الطب بجامعة العريش العام الدراسي المقبل.



واستعرض "إسلام عروج "، الأمين العام لـ"مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية"، أهمية المشروع الخيري للمؤسسة، وهو إنشاء مستشفى خيري لعلاج الأورام، موضحًا أنه سعى بدأ بجهود أهلية ،ثم تحول لشكل رسمى برعاية مؤسسة اهلية، ودعم من كل جهات الدولة، ودعم من أهالى تقدموا بتبرع بأرض، وآخرين بتبرعات لإنشاء المستشفى.



وأضاف انه صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء المستشفى على مساحة 30 ألف متر مربع غرب مدينة العريش، ولاتزال جهود القائمين على المشروع تتواصل حتى يتم تنفيذه ويرى النور فى المنطقة التى خصصت له بالكيلو 17 بجوار مدخل سباق الهجن غرب مدينة العريش.



وقال على غيط مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن بشمال سيناء، إن مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، إحدى أهم مؤسسات العمل المجتمعي في شمال سيناء التي تتبنى مشروع خيري عملاق وهو مستشفى حياة الخيري للأورام، لافتا إلى أن المؤسسة حصلت على قرار الإشهار الرسمي في 29 مارس 2016 تحت رقم 503، وصدر ترخيص جمع مال لإنشاء مستشفى حياة للأورام رقم 47 لسنة 2016 ، رقم 4 لسنة 2018، ورقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩، لتلقي التبرعات على مستوى الجمهورية من خلال البنك الأهلى وبنك مصر.



ومنحت وزارة التضامن الاجتماعى المؤسسة صفة النفع العام طبقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بالقرار رقم 488 في 9/11/2016، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض مساحتها 30,000ألف متر بمدخل مدينة العريش لإنشاء مستشفي حياة.



واختتم اللقاء بإهداء مجلس أمناء مؤسسة حياه درع المؤسسة للدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش.