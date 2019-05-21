برنامج رامز في الشلال الحلقة 17.. شيرين رضا تعشق الحيوانات..فيديو

كشفت حلقة الفنانة شيرين رضا مساء أمس، الاثنين، خلال ظهورها فى برنامج رامز فى الشلال، عن حبها الشديد للحيوانات كما قالت فى أكثر من لقاء تليفزيونى.



وعند هجوم الغوريلا عليها فى البرنامج وضعت يدها على رأسها ولم تقاومها رغم خوفها الشديد.



يذكر أن شيرين رضا اعترفت فى أكثر من لقاء أنها نباتية ولا تأكل لحوم الحيوانات وترفض ذبحهم.



برنامج رامز فى الشلال تقديم رامز جلال، ويعرض عقب الإفطار مباشرة، وكل يوم يكون له ضحية جديدة.



