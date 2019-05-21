أنقذ العالم وروض ديناصور.. أفضل ٥ تطبيقات على جوجل بلاي هذا الأسبوع

يضيف مطورو البرامج العديد من التطبيقات وألعاب الأندرويد الجديدة، التى يتم إنشاؤها وتطويرها، إلى متجر جوجل، ويعرض موقع "أندرويد بيت" التقني، كل أسبوع مجموعة من أفضل التطبيقات والألعاب الجديدة والمجانية المعروضة على متجر جوجل، وإليك أفضل ٥ تطبيقات وألعاب على جوجل بلاي لهذا الأسبوع.



1.Durango: Wild Lands:

هي لعبة تقوم على أساس عالم ما قبل التاريخ، حيث يمكنك اللعب مع الديناصورات وترويضها، وإنشاء حضارة خاصة بك، إنها عالم مفتوح يمكنك اللعب مع لاعبين آخرين.



٢. Notenger - notes and reminders:

هو تطبيق تدوين مجانى، يتميز التطبيق بسرعته وواجهته البسيطة، ويمكنك استخدامه لتدوين الملاحظات أو إنشاء تذكيرات مع اختيار الوقت والتاريخ من التقويم.



٣. Fishing paradise:

تأخذك هذه اللعبة إلى عالم الجنات، وهي عبارة عن جزيرة استوائية صغيرة، حيث يعلمك طائر صغير صيد الأسماك، اللعبة تحتوي على سيناريو شيق ورسوماتها غير عادية.



٤. Artwalls – Wallpapers:

يحتوى التطبيق على مكتبة كبيرة من الخلفيات المجانية، مع أنماط كثيرة مختلفة وخيار Amoled للحفاظ على عمر البطارية، (التطبيق لم ينشر بعد).



٥.Cure Hunters:

ستكون الأرض ضحية لفيروس يمكن أن يدمر البشرية ويتوقف عليك إنقاذ العالم، في هذه اللعبة يمكنك الوصول إلى ترسانة كاملة من الأسلحة للتقدم وتدمير جميع الأشخاص المصابين الذين هم في طريقك، اللعبة عبارة عن منصة لعب كلاسيكية: يمكنك التمرير والقفز وتجنب الفخاخ وبالطبع إطلاق النار على أي شيء يتحرك.