وضعه مرة فقط أبرزها.. أخطاء يجب تجنبها عند استخدام واقي الشمس.. فيديو

عرضت فضائية "الآن"، اليوم الثلاثاء، تقريرا يوضح الأخطاء التي يجب تجنبها عند استخدام واقي الشمس.



وقال التقرير إنه يجب وضع كريم واقي شمس قبل نصف ساعة من التعرض للشمس، ومن الضروري تجنب استخدام نوع واحد للوجه والجسم، محذرا السيدات من استخدام واقي شمس قديم قد انتهت صلاحيته.



وذكر التقرير أنه يجب وضع كمية مناسبة من واقي الشمس على الوجه طوال اليوم، مؤكدا أن وضعه مرة واحدة في اليوم غير كافية للحماية من أشعة الشمس.

