امتحانات أولى ثانوي.. طلاب مدرسة الجيزة يغادرون اللجان قبل انتهاء الامتحان بنصف ساعة

رصدت عدسة "صدى البلد" خروج طلاب الصف الأول الثانوي، قبل انتهاء موعد امتحان اللغة الفرنسية اليوم، الثلاثاء، وذلك بمدرسة الشهيد الرائد عبد الرحمن الصيرفي "الجيزة الثانوية سابقا".



وقال الطالب قصي محمد، الطالب بالصف الأول الثانوي، إنه خرج من اللجنة قبل انتهاء موعد الامتحان بنصف ساعة، مشيرا إلى أن الامتحان كان سهلا وليس طويلا.



وأضاف محمد، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن أكثر من نصف الامتحان تضمن أسئلة اختيارية، ما أدى إلى سهولة وسرعة الإجابة عن الأسئلة.



جدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوي انطلقت الأحد الماضي 19 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 30 مايو، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.



وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما توجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.