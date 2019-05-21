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أخبار العالم

أمريكا توجه رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن صفقة القرن

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:37 م
جيسون جرينبلات
جيسون جرينبلات
حسام رضوان
حث المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات السلطة الفلسطينية على وقف مقاطعتها للإدارة الأمريكية، والمساعدة في إنجاح مؤتمر السلام في البحرين الشهر المقبل.

وقال لصحيفة "إسرائيل هيوم": "من الصعب أن نفهم لماذا ترفض السلطة الفلسطينية ورشة عمل مصممة لمناقشة رؤية تنطوي على إمكانات تحول جذري في حياة الناس ووضعهم طريق جديد نحو مستقبل أكثر إشراقًا".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تحاول إعاقة وضع الناس على طريقهم نحو المستقبل بشكل مخز، من خلال التشجيع على رفض ورشة العمل، سيحكم التاريخ على السلطة الفلسطينية بقسوة لأنها ضيعت أي فرصة يمكن أن تعطي للفلسطينيين شيئًا مختلفًا جدًا، وشيئا إيجابيا جدًا، مقارنة بما لديهم اليوم.

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