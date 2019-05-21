شكري⁩ يستقبل نظيره الأردني ⁧للتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، نظيره الأردني أيمن الصفدي مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك يأتي على أولويات أجندة اللقاء.