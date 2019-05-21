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أخبار البلد

شكري⁩ يستقبل نظيره الأردني ⁧للتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:38 م
جانب من استقبال وزير
جانب من استقبال وزير الخارجية الأردني
محمد وديع
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، نظيره الأردني أيمن الصفدي مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك يأتي على أولويات أجندة اللقاء.
شكري⁩ يستقبل نظيره الأردني ⁧للتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية

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