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أخبار العالم

الأسد يفتح النار على الإخوان: شياطين وخونة وعملاء

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:45 م
الرئيس السوري، بشار
الرئيس السوري، بشار الأسد
دعاء أبوهشيمة
شن الرئيس السوري بشار الأسد هجوما على جماعة الإخوان ووصفهم بـ"إخوان الشياطين"، وذلك خلال كلمته في افتتاح مركز "الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف".

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، حذر الأسد، خلال كلمته التي استغرقت 45 دقيقة، من "الغلو في الدين" والتطرف، موضحا الدروس المستفادة من الحرب السورية، معتبرا أن "الوضع اليوم بالنسبة للمجتمع السوري ليس فقط أفضل من بداية الحرب وإنما هو اليوم أفضل من قبل الحرب".

وقال إن "الحقيقة الثانية هي أن هذه الحرب كانت درسًا قاسيًا لنا جميعًا، وكانت درسًا قاسيًا استفاد منه أولو الألباب".

وتحدث الرئيس السوري عن الإرهاب والتطرف وعلاقة الدين بالدولة والعلمانية والإلحاد والتدين، إذ تكررت كلمة "دين" ومشتقاتها أكثر من 150 مرة في خطابه.

وتابع الأسد: "في بداية أو قبل الحرب لم نكن قادرين على التمييز بين التدين والتعصب، عندما أتت الحرب رأينا النتائج، وعندما بدأنا نحصد النتائج بدأنا نميز الفرق بين أن يكون هناك إنسان متدين وهناك إنسان متعصب، بدأنا نميز بين التدين كبناء والتعصب كهدم".

ووجه الأسد اتهاما لجماعة الإخوان بـ"تشويه الإسلام وتخريب صورته عبر عقود مضت، خاصة من خلال إدخال مفهوم العنف إلى دين الخير والحق"، مضيفا أن "إخوان الشياطين الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين عندما أنزل عليهم الدين، لم ينزل عليهم طبعا، لكن عندما وصلتهم الشريعة بفكرهم الشاذ والمشوه، ماذا فعلوا بها؟ سحبوا منها الأخلاق واستبدلوها بالنفاق، وأدخلوا عليها كل الموبقات من غدر وقتل وإجرام وعمالة وخيانة".

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