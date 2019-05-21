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ديني

عميد الدعوة بالأزهر: خطب الفتاح العليم ينبغي تطبيقها في المساجد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:50 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، إن مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤدي دورا بناء وجديدا، وينبغي أن تطبق نماذج خطبه في جميع المساجد على عدة مراحل.

وأوضح فاروق، أن المرحلة الأولى تبدأ في المساجد الكبيرة مثل مسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة زينب، ومسجد الحسين، ومسجد الفتح ، ثم المرحلة الثانية في المساجد الكبيرة في المحافظات.

وأشار إلى أن الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية له علم واسع ورؤية جديدة وعليه أن يجتمع بالأئمة الكبار ويعطيهم نماذج وموضوعات للخطب من منهج وفكرة، وكل إمام يؤدي هذا الأمر بأسلوبه حتى يتحقق نفعا كبيرا للجميع.

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