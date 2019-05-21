6 أعراض مبكرة لسرطان الرئة يغفلها كثيرون.. ويمكنها حمايتك من تطور المرض

يعد سرطان الرئة الأكثر فتكا بالكثيرين عند اكتشافه فى وقت متأخر ، ونقدم إليك مراحل تطور سرطان الرئة وأعراضه التي يجب أن تتوقفى عندها باعتبارها مؤشرا لإصابتك بسرطان الرئة، وذلك وفقا لما يقدمه موقعا "سكاى الهندى" و "POWER OF POSITIVITY ".



ووفقا لتقرير نشره موقع "سكاى الهندى" ينقسم سرطان الرئة إلى مراحل مختلفة بناءً على مدى انتشار الخلايا السرطانية، موضحا المراحل المختلفة لسرطان الرئة والتي تتمثل في:



المرحلة 0 .. عندما تجد الاختبارات خلايا نشاط غير طبيعية تقع في الطبقات العليا من الشعب الهوائية.



المرحلة 1: يؤدي الانقسام غير الطبيعي للخلايا إلى ورم يقل طوله عن 5 سم ولا ينتشر إلى مناطق أخرى من الرئتين.



المرحلة 2: رغم أن الورم يقل عن 5 سم ، فإنه ينتشر إلى الغدد الليمفاوية أو إذا كان أقل من 7 سم ولكنه لم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية.



المرحلة 3: انتشار السرطان إلى الغدد الليمفاوية وأجزاء أخرى من الرئتين.



المرحلة 4: إذا كان السرطان ينتشر إلى أجزاء الجسم الأخرى مثل المريء أو الدماغ.



- أعراض توقفي عندها

وعن أبرز أعراض سرطان الرئة التى يجب الإنتباه إليها وفقا لموقع POWER OF POSITIVITY " فإنها التهابات الصدر المتكررة ووجود صوت أجش مع ضيق في التنفس مع الإصابة السعال المتكرر الذي لا يهدأ والشعور المستمر بالصداع المتكرر وغير المبرر.



كما يعد ظهور الدم أثناء السعال من الأعراض التى يجب الانتباه إليها أيضا خاصة عند وجود فقدان وزن غير المبرر ويجب الانتباه إلى أن العلامات المبكرة لسرطان الرئة قد تستغرق بعض الوقت لتظهر وعادة ما تعني هذه العلامات أن السرطان في المرحلة صفر مما يتيح لك المزيد من الفرص للبقاء على قيد الحياة.