الضرائب تعفى خدمات النقل للمصدرين من ضريبة القيمة المضافة.. غرفة الإسكندرية: القرار جاء استجابة لمطالبنا ويزيد تنافسية الصادرات المصرية.. المستثمرون: يخفف الأعباء ويشجع على غزو أسواق جديدة

شعبة خدمات النقل: قرار الإعفاء من القيمة المضافة يمنح الصادرات ميزة تنافسية

اتحاد المستثمرين: إعفاء خدمات النقل من القيمة المضافة يشجع على زيادة الصادرات

أثنى المصدرون والمستثمرون على قرار مصلحة الضرائب بإعفاء خدمات النقل للمصدرين من ضريبة القيمة المضافة، والذي جاء استجابة لمطالب المشتغلين بالقطاع معتبرين أنه قرار بمثابة خطوة جيدة لدعم الصادرات المصرية، وزيادة تنافسية المنتجات فى الاسواق العالمية وتخفيف الأعباء المالية عن المصدرين.من جانبه، أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشعبة رفضت قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمة نقل الصادرات المصرية للخارج، لافتا إلى أن الضرائب استجابت لمطالب الشعبة وأصدرت قرار إعفاء خدمات نقل الصادرات من ضريبة القيمة المضافة.وقال القاضي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن القرار إيجابي وسيضع الصادرات المصرية فى مركز منافس قوى، حيث سيخفض التكلفة، وهو ما يعتبر نوعا من أنواع الدعم الصادرات المصرية بشكل غير مباشر.وأضاف أن القرار يعد خطوة جيدة، ويعتبر دعما من الحكومة للقطاع الخاص والصادرات المصرية، ويأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة.فيما قال على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرار مصلحة الضرائب بإعفاء خدمات النقل للمصدرين من القيمة المضافة يشجع على زيادة الصادرات وتخفيف الأعباء عن المصدرين.وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تخفيف الأعباء الضريبة على الصادرات يمكن القطاع من النمو بشكل كبير، فضلا عن زيادة تنافسية السلع المصرية فى الأسواق العالمية، مؤكدا أن أي عبء مالى على السلع المصدرة للخارج يؤثر بالسلب على انتشارها خارجيا.وشدد على ضرورة إعادة النظر فى الضرائب التى تفرض على القطاع الصناعى أيضا وعلى رأسها الضريبة العقارية على المصانع والتي من شأنها رفع تكلفة العملية الانتاجية وتحميل المصانع الكثير من المصروفات، مما يضطره إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية لمصنعه توفيرا للنفقات وتفاديا للإغلاق الكامل للمنشأة.وكانت مصلحة الضرائب أصدرت قرارا بإعفاء خدمات النقل للمصدرين من ضريبة القيمة المضافة وتنص على تعديل المعاملة الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة لخدمات شحن الصادرات بأنواعها؛ النولون البحري والجوي والبري؛ وغيرها من الخدمات المقدمة على السلع المصدرة للخارج.