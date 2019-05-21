وزير خارجية الأردن يصل القاهرة في زيارة لعدة ساعات

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، قادما من عمان في زيارة قصيرة للبلاد تستغرق عدة ساعات يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن وآخر التطورات علي الساحة العربية.
قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الصفدي وصل علي متن الطائرة الأردنية القادمة من عمان ، وتم استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار .
يلتقي وزير خارجية الأردن خلال زيارته للبلاد مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن، وآخر التطورات في المنطقة العربية خاصة الأزمات في سورية وليبيا واليمن، وعملية السلام على ضوء ما يتردد بشأن صفقة القرن إلى جانب التطورات الأخيرة بمنطقة الخليج العربي.