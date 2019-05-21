وزير عراقي: توترات الشرق الأوسط تضع تحديا أمام استقرار أسواق النفط

قال وزير النفط العراقي اليوم، الثلاثاء، إن التحديات المتنامية في الشرق الأوسط تضع تحديا أمام استقرار أسواق النفط الخام العالمية.



وأضاف الوزير ثامر الغضبان أن على لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك مراقبة الأسواق لتمهيد الطريق أمام "اتفاق جديد" ستجري مناقشته في اجتماع أوبك القادم في فيينا للمساعدة في استقرار الأسواق ودعم الأسعار.