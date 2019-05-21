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برلمان

لمنع السير عكس الاتجاه.. برلماني يطالب بنشر المطبات الشوكية بالشوارع والميادين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:14 م
السير عكس الاتجاه
السير عكس الاتجاه
فريدة محمد
تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول نشر المطبات الشوكية بالشوارع والميادين لمنع السير عكس الاتجاه.

وأكد زين الدين أهمية تطوير المنظومة المرورية لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع التكدس بشوارع وميادين المحافظة، مضيفا أن تركيب مطبات شوكية يمنع السير عكس الاتجاه ويحد من الحوادث المتكررة.

وأشار النائب إلى وجود مطبات شوكية بالفعل، إلا أنها قليلة العدد، ونحتاج لوجود المزيد منها وبشكل خاص في المناطق التي يتسبب فيها السير عكس الاتجاه بحوادث متكررة، ويزيد الاحتياج لها بالشوارع ذات الاتجاه الواحد .

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