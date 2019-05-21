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تعليم

سويلم: طلاب 41 مدرسة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا بدمياط

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:18 م
غرفة امتحانات الصف
غرفة امتحانات الصف الأول الثانوي بدمياط
زينب الزغبي
واصلت غرفة امتحانات الصف الأول الثانوي بمديرية التربية والتعليم بدمياط، عملها لليوم الثالث على التوالى، وتابعت سير الامتحانات إلكترونيا وورقيا، وأدى الطلاب امتحانهم فى اللغة الأجنبية الثانية "لغة فرنسية، لغة ألمانية".

وصرح "السيد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن بلغت نسبة المدارس التي أدى بها الطلاب الامتحانات الإلكترونية 96% من اجمالي المدارس المجهزة والبالغ عددها 41 مدرسة وتمكنت جميعها من أداء الإمتحان إلكترونيا، بالإضافة إلى 20 مدرسة أدى طلابها الاختبار ورقيا، وقد تم الالتزام بجميع التعليمات الواردة عمليات الوزارة.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى  أن طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم 10772 طالب وطالبة مقيدين ب 61 مدرسة أدوا جميعا امتحان اللغة الأجنبية الثانية الكترونيا وورقيا.

و شدد "محافظ دمياط" على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات وتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة الى ربط غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم بغرفة مركزية بديوان عام المحافظة لمواجهة اى مشكلة تقد تطرأ وحلها فورا.
سويلم: طلاب 41 مدرسة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا بدمياط
سويلم: طلاب 41 مدرسة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا بدمياط

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