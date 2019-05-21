شاهد كيف استلهم رواد السوشيال ميديا حب مدنهم العربية من أغنية مدينتي.. فيديو

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رواد السوشيال ميديا لقطات جميلة من عدد من المدن تتناسب مع كلمات الأغنية ومنها مدن" دبى - بغداد - دمشق - المنامة - بيروت - القاهرة".



كانت مجموعة هشام طلعت مصطفى كشفت أول شهر رمضان الحالي عن إعلان أغنية جديدة لمشروع مدينتي بصوت الفنانة المتألقة أصالة وتأليف الشاعر أمير طعيمة.



ورددت أصالة كلمة مدينتى 19 مرة فى الأغنية بألحان مبدعة للفنان عمرو مصطفى، وتبرز كلمات إعلان أغنية مدينتي جمال المدينة والعلاقة الوطيدة المترابطة بين المدينة التى شيدتها مجموعة هشام طلعت مصطفى وسكانها مما أسهم في ترسيخ مجتمع ينبض بالحياة في مدينتي.



وتقول كلمات الأغنية:

كنا هنا انت وانا والغرام

والحب ربيع يجمعنا

هل تذكر تلك الأيام

اهديتنى عقدًا من ورد وقصائد حب واشعار

وحروف اسامينا الاولى المحفورة فى الاشجار

تحكى للعالم قصتنا ويظل بريق مدينتنا يتلالأ ليلا ونهار

مدينتى ... مدينتى

مدينتى ... مدينتى

مدينتى ... مدينتى

مدينتى هى والجمال مترادفان

باشاعة شمس ذهبية تتزين كل الاركان

اشجار زهر و ورود تكسوها بكل الالوان

ونسائم صيف تلمسنا

ترسمنا فوق الاغصان

تتطلع لغد يعرفنا

بأنامل عشق يعزفنا

يا حبيبى مثل الالحان

مدينتى ... مدينتى

مدينتى ... مدينتى

مدينتى ... مدينتى

هى بيتى وبستانى

عائلتي وأهلي وكيانى

وجمال الدنيا فى مكان يشبهنى يشبه احلامى

هى موطن كل الاحباب

ورحيق محبة أنساب





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تداول رواد السوشيال ميديا فيديو أغنية أصالة عن "مدينتى" على عدد من المدن العربية الكبرى، حيثأبدعه